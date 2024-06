Voyez toutes les stars sur le tapis rouge du Maxim Grand Prix Party

Sur le tapis rouge, qui se déroulait en soirée jusqu'aux petites heures du matin dimanche, on a également croisé: Marc Dupré, Jonas, Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, Jessika Dénommée et Jean-Sébastien Dea, Anne-Marie Losique, Jean Pascal, Georges Saint-Pierre, Stevens Dorcelus et Ines Lalouad, Florence Belzile, Chloé Dumont et Dany Simard, Arkells, Naya Ali, Luguentz Dort, Karl Wolf et plusieurs autres!

Retour en images sur cette soirée festive!