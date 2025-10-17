Voici ce que Gino Chouinard a fait avant le match du CH

Début du contenu principal.
La fièvre du hockey est de retour avec le début de la nouvelle saison des Canadiens de Montréal qui ont remporté leurs deux premiers matchs à domicile.
Quelques vedettes ont d’ailleurs assisté au dernier match qui opposait les Canadiens et les Predators de Nashville jeudi soir.
On a remarqué que Gino Chouinard était même allé se faire couper les cheveux au salon Le Convivial, signé bohème situé à Boucherville avant de se rendre au Centre Bell pour voir le match du CH.
Voyez juste ici la story publié par Gino montrant son rendez-vous au salon de coiffure:
Et découvrez juste ici une autre story de Gino partagée en direct du Centre Bell hier soir:
On est persuadés que Gino a bien aimé sa soirée puisque les Canadiens de Montréal ont remporté leur match 3-2 contre les Predators de Nashville en période de prolongation.
C’est l’attaquant Cole Caulfield qui a volé la vedette du match en marquant l’égalité lors de la dernière minute de jeu à la troisième période. Et il a aussi compté le but de la victoire lors de la période de prolongation!
Gino Chouinard n’est pas la seule vedette qui était présente au match de jeudi des Canadiens de Montréal: il y a aussi l’humoriste Guillaume Pineault qui était au match.
En plus, Guillaume était aussi présent au premier match de la saison du CH à domicile. On a presque l’impression que l’humoriste porte chance à l’équipe qui avait aussi remporté ce premier match mardi dernier.
Voyez les stories publiées par Guillaume lors du match:
On peut vraiment dire que la saison 2025-2026 du CH commence bien!
Pour tout savoir sur les Canadiens de Montréal, on vous invite à consulter le site Internet de RDS.
