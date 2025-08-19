Cole Caufield document une virée en bateau par une chaude journée d’été

Cole Caufield a documenté pour ses abonnés une sortie en bateau, nous permettant de nous inviter dans cette chaude journée d’été en bonne compagnie.

C’est dans une suite de photos déposées sur son compte Instagram que le #13 des Canadiens de Montréal a effectivement déposé des images de ses activités, loin de la patinoire (pour la plupart).

En compagnie notamment de son frère Brock, l’américain qui profite du beau temps dans le Grand Montréal a entre autres montré ses moments passé sur un bateau de luxe en cuir brun.

Se prélassant sous le soleil, les matelots n’ont pas semblés se plaindre de leur situation.

Parmi les clichés, on retrouve aussi d’autres images des vacances estivales du joueur de hockey américain. Tantôt sur un terrain de golf, sur une rue de Montréal, au gym, à un match de tenis ou même sur la patinoire, il ne semble pas s’ennuyer.

