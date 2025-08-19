Cole Caufield document une virée en bateau par une chaude journée d’été

Début du contenu principal.
Cole Caufield a documenté pour ses abonnés une sortie en bateau, nous permettant de nous inviter dans cette chaude journée d’été en bonne compagnie.
C’est dans une suite de photos déposées sur son compte Instagram que le #13 des Canadiens de Montréal a effectivement déposé des images de ses activités, loin de la patinoire (pour la plupart).
En compagnie notamment de son frère Brock, l’américain qui profite du beau temps dans le Grand Montréal a entre autres montré ses moments passé sur un bateau de luxe en cuir brun.
Se prélassant sous le soleil, les matelots n’ont pas semblés se plaindre de leur situation.
Parmi les clichés, on retrouve aussi d’autres images des vacances estivales du joueur de hockey américain. Tantôt sur un terrain de golf, sur une rue de Montréal, au gym, à un match de tenis ou même sur la patinoire, il ne semble pas s’ennuyer.
Cliquez sur la petite flèche blanche à droite de l’image ci-dessous pour faire défiler les photos.
C’est le 8 octobre, à l’étranger, que sera lancée la saison des Canadiens qui tiendra par ailleurs son match d’ouverture à domicile le 14 octobre.
Je rappelle qu’en attendant le début du calendrier 2025-2026 des Canadiens, Crave propose dès le 21 août la 2e saison de La reconstruction: au cœur des Canadiens de Montréal, suivant l’équipe lors de la dernière saison, du plus bas du classement jusqu’à la première ronde dans les séries éliminatoires de la Coupe Stanley.
Narré par Marc-André Grondin en français, la série montre les joueurs sous un angle qu’on ne connait pas.
Dans l’extrait qui suit, on entend notamment Cole Caufield parler des raisons qui l’ont poussé à changer le # sur son gilet de 22 à 13, lui qui souhaitait honorer Johnny Gaudreau décédé suite à un hit and run horrible en août 2024.
Les deux premiers épisodes seront déposés sur Crave dès le 21 août, suivi d’un épisode par semaine.
