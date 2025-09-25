Début du contenu principal.
Guillaume Pineault sera la vedette d'En direct de l'univers ce samedi!
Pour cette grande occasion, les proches et amis de l'humoriste seront réunis sur le plateau de France Beaudoin afin de célébrer ses goûts musicaux.
On a d'ailleurs fait nos prédictions sur les invités de son En direct de l'univers juste ici.
Afin de mieux connaître cette étoile de l'humour, on a pensé vous présenter 10 choses à savoir sur Guillaume Pineault.
En direct de l'univers avec Guillaume Pineault sera présenté ce samedi 27 septembre dès 19h sur ICI Télé.
Guilaume Pineault présentait son deuxième one-man-show Vulnérable en grande première à l'Olympia à Montréal lan dernier.
Parents, amis et invités de toutes sortes étaient présents pour venir découvrir les nouveaux gags de l'humoriste lors de son nouveau spectacle d'humour.
Pour l'occasion, une panoplie de vedettes a aussi foulé le tapis rouge de la soirée!
