10 choses à savoir sur Guillaume Pineault

Guillaume Pineault sera la vedette d'En direct de l'univers ce samedi! 

Pour cette grande occasion, les proches et amis de l'humoriste seront réunis sur le plateau de France Beaudoin afin de célébrer ses goûts musicaux.

On a d'ailleurs fait nos prédictions sur les invités de son En direct de l'univers juste ici.

Afin de mieux connaître cette étoile de l'humour, on a pensé vous présenter 10 choses à savoir sur Guillaume Pineault

© Karine Paradis
  1. Même si c’est son premier En direct de l’univers, il avait laissé sa marque à l’émission en 2017… alors qu’il avait a demandé Anne-Élisabeth Bossé en mariage en direct!
  2. Il se considère vulnérable quand il parle en anglais. On voudrait bien l'entendre!
  3. Il a un rituel très touchant avant chaque spectacle: il se place derrière le rideau, tire un peu sur le tissu et demande à son défunt grand-père de l’aider à ce que le spectacle se passe bien.
  4. Il a récemment découvert qu’il est hypersensible.
  5. Il a remporté son premier Olivier en carrière cette année dans la catégorie Texte de l’année pour son spectacle Vulnérable.
  6. Avant d’être humoriste, il a été ergothérapeute et ostéopathe.
  7. Il en a longtemps voulu à Mélanie Maynard. Elle était juge à En route vers mon premier gala Juste pour rire, en 2013., et elle lui avait dit qu’il n’était pas assez « groundé».
  8. Ancien mordu de waterpolo, il s’est déjà qualifié dans un championnat canadien.
  9. Sans toutefois y aborder sa relation avec Anne-Élisabeth Bossé, Guillaume Pineault a publié un livre dans lequel il raconte ses amours en 2022. L’ouvrage s’intitule Elle r’viendra pas, Camille : journal d’un amoureux (un peu niaiseux).
  10. Il souffre de néophobie alimentaire, ce qui signifie qu’il ne veut goûter à rien de nouveau. Et il affirme qu’il ne mange pas de légumes!

En direct de l'univers avec Guillaume Pineault sera présenté ce samedi 27 septembre dès 19h sur ICI Télé.

© Karine Paradis

Guillaume Pineault: revoyez toutes les photos du tapis rouge de la première de Vulnérable!

Guilaume Pineault présentait son deuxième one-man-show Vulnérable en grande première à l'Olympia à Montréal lan dernier.

Parents, amis et invités de toutes sortes étaient présents pour venir découvrir les nouveaux gags de l'humoriste lors de son nouveau spectacle d'humour.

Pour l'occasion, une panoplie de vedettes a aussi foulé le tapis rouge de la soirée!

Voir toutes les photos.

 

