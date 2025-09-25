Guillaume Pineault sera la vedette d'En direct de l'univers ce samedi!

Pour cette grande occasion, les proches et amis de l'humoriste seront réunis sur le plateau de France Beaudoin afin de célébrer ses goûts musicaux.

On a d'ailleurs fait nos prédictions sur les invités de son En direct de l'univers juste ici.

Afin de mieux connaître cette étoile de l'humour, on a pensé vous présenter 10 choses à savoir sur Guillaume Pineault.