Martin St-Louis aborde pour une rare fois sa vie de famille à distance

Questionné à savoir comment il vivait ça, voici ce qu’il avait à dire:

«C’est sûr que c’est un sacrifice, mais tu sais, j’ai trois gars qui jouent au hockey, j’en ai deux à l’université. Mon plus jeune, c’est sa dernière année au highschool, donc lui il lui reste un an. Et si je leur demandait "aimerais-tu mieux que je reste à la maison où que j’aille coacher le Canadien?" Ils veulent tous que j’aille coacher le Canadien!»

Pour sa femme, on comprend que c’est peut-être un peu plus difficile, mais Martin St-Louis a affirmé:

«Ma femme a toujours su que je voulais coacher. [Avant que je sois approché pour les Canadiens], j’avais dit "inquiète-toi pas, la seule raison pourquoi je partirais, c’est si j’avais un ordre d’être coach en chef dans la Ligue nationale". Mais j’ai dis "inquiète-toi pas, ça arrivera pas" et quand c’est arrivé, elle riait, mais elle aussi elle était derrière moi.

En ce moment elle est à la maison comme mon garçon termine le secondaire, mais dès l’an prochain, elle va pouvoir me suivre.»