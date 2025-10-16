Martin St-Louis aborde pour une rare fois sa vie de famille à distance

Début du contenu principal.
Martin St-Louis a abordé le sujet de la famille, se confiant sur la distance qui le sépare de ses proches alors qu’il coach à Montréal.
C’est lors d’une entrevue avec Ève-Marie Lortie à Salut Bonjour que l’entraîneur des Canadiens de Montréal qui vit aux États-Unis, s’est effectivement ouvert sur le fait d’être si loin de ceux qu’il aime durant la saison de hockey.
Martin St-Louis doit effectivement s’installer une bonne partie de l’année à Montréal où il coach le tricolore.
Questionné à savoir comment il vivait ça, voici ce qu’il avait à dire:
«C’est sûr que c’est un sacrifice, mais tu sais, j’ai trois gars qui jouent au hockey, j’en ai deux à l’université. Mon plus jeune, c’est sa dernière année au highschool, donc lui il lui reste un an. Et si je leur demandait "aimerais-tu mieux que je reste à la maison où que j’aille coacher le Canadien?" Ils veulent tous que j’aille coacher le Canadien!»
Pour sa femme, on comprend que c’est peut-être un peu plus difficile, mais Martin St-Louis a affirmé:
«Ma femme a toujours su que je voulais coacher. [Avant que je sois approché pour les Canadiens], j’avais dit "inquiète-toi pas, la seule raison pourquoi je partirais, c’est si j’avais un ordre d’être coach en chef dans la Ligue nationale". Mais j’ai dis "inquiète-toi pas, ça arrivera pas" et quand c’est arrivé, elle riait, mais elle aussi elle était derrière moi.
En ce moment elle est à la maison comme mon garçon termine le secondaire, mais dès l’an prochain, elle va pouvoir me suivre.»
L’entraineur est par ailleurs revenu sur la grosse dose d’amour reçue de la part des fans lors du match d’ouverture à domicile, lui qui s’est dit énormément touché par ce témoignage des partisans présents au Centre Bell.