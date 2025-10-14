Voici ce qu’Éléonore Lagacé et Ginette Reno ont en commun

Début du contenu principal.
Éléonore Lagacé et Ginette Reno auront très bientôt un point prestigieux en commun: celui d’avoir chanté l’hymne national au début d’une partie des Canadiens de Montréal.
Alors qu’aura lieu le match d’ouverture à domicile ce mardi soir au Centre Bell, c’est l’excellente chanteuse et ancienne candidate de Big Brother Célébrités qui aura l’agréable tâche de pousser la note avant les premiers coups de patin.
Sur les réseaux sociaux, la principale intéressée a déposé une photo d’elle avec un chandail du tricolore, micro à la main, sur la glace. Sous la photo, Éléonore Lagacé a inscrit:
À la blague, la principale intéressée a déposé une story mettant en vedette Ginette Reno qui chante l’hymne national, inscrivant : «Moi demain [mardi|».
Ses choristes Émilie D’Amour et Sarah Justine et l’ancienne académicienne Camille Cormier-Morasse étaient aussi présentes lors de la générale de lundi soir.
Que nous réservent-elles en compagnie d’Éléonore Lagacé?
On s’imagine déjà la voix d’or de la chanteuse chanter a capella pour réchauffer la foule et l’équipe. Reste à voir si elle sera le porte-bonheur qu’a été la grande Ginette Reno pour le bleu-blanc-rouge.
Pour leur match d'ouverture à domicile tant attendu, les Canadiens de Montréal accueilleront le Kraken de Seattle au Centre Bell.
