Voici ce qu’Éléonore Lagacé et Ginette Reno ont en commun

Éléonore Lagacé et Ginette Reno auront très bientôt un point prestigieux en commun: celui d’avoir chanté l’hymne national au début d’une partie des Canadiens de Montréal.

Alors qu’aura lieu le match d’ouverture à domicile ce mardi soir au Centre Bell, c’est l’excellente chanteuse et ancienne candidate de Big Brother Célébrités qui aura l’agréable tâche de pousser la note avant les premiers coups de patin.