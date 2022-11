Les dernières nouvelles sur Gino Chouinard

Le parcours professionnel de Ginon Chouinard

Gino Chouinard anime de main de maître la quotidienne Salut, Bonjour! depuis 2007. Auparavant, pendant quatre ans, il avait d'ailleurs été à la barre de l'émission Salut Bonjour Week-end. À travers les années, il a remporté plusieurs honneurs, cumulant d'ailleurs les prix Artis du meilleur animateur d'émission de services!

Gino Chouinard est aussi producteur télé et homme d’affaires, ayant été entre autres co-propriétaire de plusieurs boutiques Chocolats Favoris.

Lieu et date de naissance

Wobum, en Estrie, le 25 juillet 1967

Les membres de sa famille

Gino Chouinard et sa femme, Isabelle Gauthier, ont deux enfants ensemble. Marilou est d'origine chinoise, et elle a été adoptée en 2008. Son fils Nathan a pour sa part été adopté en 2010, et il est originaire du Vietnam.