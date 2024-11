Ginette Reno accordera une rare entrevue à la télévision

Cette rare entrevue de Ginette Reno à la télévision nous permettra d'avoir un accès privilégié à son univers. De plus, les images filmées dans son studio nous donnent un aperçu de son quotidien.

Au fil des questions, la chanteuse et comédienne se révélera comme jamais auparavant.

«Plus ouverte et plus libre que jamais, Ginette s’adonne à un exercice d’introspection. Elle nous offre des anecdotes et des confessions inédites de sa vie personnelle et professionnelle. [...] On accède à la personne qu’on ne voit pas habituellement devant la caméra. Une femme moins secrète, mais toujours spontanée et surprenante!», peut-on lire dans un communiqué émis par Radio-Canada.

Voici quelques photos prises pendant le tournage: