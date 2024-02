Marcel Leboeuf sera bientôt de retour dans nos télés: voici pourquoi

Dans une publication Instagram, André Robitaille a dévoilé qui seront les autres invités de cette émission spéciale.

Marcel Leboeuf sera entouré de Louise Deschâtelets, Anick Lemay, Chantal Lamarre et Simon-Olivier Fecteau. Attablés aux côtés du duo d'animateurs, ils reverront leurs publicités et celles des autres, en plus de commenter sur les dessous des tournages.