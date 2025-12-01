«C'est Noël avant l'heure»: Ginette Reno annonce la plus belle des nouvelles aux fans

Début du contenu principal.
Ginette Reno annonce la nouvelle que les fans attendaient depuis longtemps en ce premier décembre: tous ses albums sont enfins arrivés sur les plateformes d'écoute en streaming!
Cela signifie qu'on peut réentendre ses mythiques chansons de Noël en boucle, de ses premiers enregistrements aux versions remasterisées.
Voici l'annonce faite sur la page Facebook officielle de Ginette Reno aujourd'hui:
«C'est Noël avant l'heure: les grands succès de Ginette Reno de retour sur les plateformes numériques! Ses albums Un grand Noël d’amour et The First Noel, ainsi que ses quatre coffrets doubles, sont disponibles dès aujourd’hui sur l’ensemble des plateformes numériques.»
Ginette Reno est fort emballée à l'idée de partager sa musique avec ses milliers de fans sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify et Apple Music.
Voici ce que la grande dame de la chanson a déclaré au moment d'annoncer la grande nouvelle:
«Je suis très heureuse que mon catalogue soit enfin de nouveau accessible sur les plateformes d’écoute. Je ne compte plus les demandes que j’ai reçues à ce sujet ces dernières années. C’est un cadeau de Noël que je souhaitais offrir à l’avance au public qui me suit si fidèlement depuis si longtemps. Et ce n’est que le début: 2026 sera une année remplie de belles surprises que je me réjouis déjà de partager avec vous toutes et tous.»
Alors, qu'attendez-vous pour écouter du Ginette Reno de Noël avec le volume au maximum?
Les gens de partout dans le monde ayant envie de se mettre sous la dent un petit film romantique de Noël sont actuellement susceptibles d’entendre la musique de… Ginette Reno!
C’est que l'une de ses chansons phares du temps des Fêtes a conquis l'international en étant intégrée à la comédie romantique américaine Champagne Problems, qui vient tout juste d’être ajoutée au catalogue de Noël de la plateforme et qui se classe déjà parmi les plus populaires sur Netflix.
