«C'est Noël avant l'heure»: Ginette Reno annonce la plus belle des nouvelles aux fans

Ginette Reno annonce la nouvelle que les fans attendaient depuis longtemps en ce premier décembre: tous ses albums sont enfins arrivés sur les plateformes d'écoute en streaming!

Cela signifie qu'on peut réentendre ses mythiques chansons de Noël en boucle, de ses premiers enregistrements aux versions remasterisées.

Voici l'annonce faite sur la page Facebook officielle de Ginette Reno aujourd'hui:

«C'est Noël avant l'heure: les grands succès de Ginette Reno de retour sur les plateformes numériques! Ses albums Un grand Noël d’amour et The First Noel, ainsi que ses quatre coffrets doubles, sont disponibles dès aujourd’hui sur l’ensemble des plateformes numériques.»