Rayonnante, Geneviève Everell s’adresse à ses fans

On a pu voir une Geneviève Everell très heureuse d’avoir pu utiliser une pommade pour placer ses cheveux qui poussent tranquillement, à son plus grand bonheur. On peut dire que sa coiffure lui va à ravir.

On a aussi bien ri de voir que Mélanie Maynard partage le même maquilleur dans une vidéo où elle lui exprime sa gratitude pendant qu’elle attend dans sa voiture pour un tournage.



On adore suivre Geneviève Everell et Mélanie Maynard. On ne se tanne jamais de leur contenu et de leur sens de l'humour!

