Après Sucré Salé, voici ce que Mélanie Maynard fait de ses vacances

L’animatrice a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs photos et vidéos de son séjour pendant lequel elle a avoué comprendre tout l’amour que les gens portent à la région.

On a pu la voir sur la plage avec son chien Eddie, prendre un verre en jouant au scrabble et on a même eu accès à une partie de son expédition avec Les cultures du large où ils ont récolté 818 huîtres fraîches.

On adore les partages de Mélanie Maynard et on lui souhaite encore beaucoup de plaisir.

