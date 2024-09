«Je revis»: Geneviève Everell avait une annonce pour ses fans

«L’annonce d’une vie!

Le 5 août dernier, c’était l’étape 2 de mon protocole: la fameuse opération, la mastectomie complète de mon sein gauche et un DIEP. Je devais attendre 1 mois pour recevoir les résultats de ma pathologie, c’est à dire, à savoir s’il restait ou non du cancer, dans mon sein, dans mon corps!



Le 22 août dernier, le lendemain de mon anniversaire, j’avais un rdv de suivi de molécule ciblée! C’est alors que l’oncologue qui me rencontre me regarde et me dit: "tu as eu tes résultats de pathologie?" Je réponds: "non, on m’a dit 1 mois d’attente ….." il me regarde et me dit: "Ah ben, tu n’as plus le cancer!" Euhhhh, pardon? C’est tout? C’est fini? C’est vrai? "Oui oui madame Everell. Réponse complète à la chimio et votre chirurgie!" J’ai été sous le choc qu’on m’annonce que je n’avais plus rien …. Comme si c’était trop beau pour être vrai! Genre! Promis? J’en n’ai plus ? C’est pas une erreur là?



Le choc a été même plus grand que l’annonce de la maladie en soi. Je me trouve tellement chanceuse. Là vous allez dire: c’est pas de la chance, tu es passé à travers tout un protocole et des traitements, mais on dirait que j’me dis: j’ai juste fais ce qu’on m’a dit de faire, comme quand Jenny a dit à Forest "cours Forest, cours!". J’ai couru mon marathon de chimio pour vivre. Oui, voir mes enfants grandir, mais aussi pour continuer de profiter de la magnifique vie que j’ai, en général. J’ai que du love autour de moi et je compte bien préserver ça, croyez-moi!



Comme vous pouvez le voir, j’ai utilisé la MAGN couverture du Clin d’œil, dont je suis la COVER GIRL, pour vous annoncer que je revie. Quand l’équipe m’a contactée pour être le visage du mag d’octobre pour le numéro rose sur la sensibilisation du cancer du sein , j’ai HURLÉ!!! J’étais tellement honorée, si vous saviez! Quel honneur! Quelle équipe incroyable. Quand même pas gênant, ce résultat, hein? Vive la vie!»

Nous sommes tellement heureux de lire ces lignes!

Une nouvelle exceptionnelle pour Geneviève Everell et sa petite famille. Le magazine rose du Clin d'oeil sera disponible en kiosque dès le 26 septembre 2024.