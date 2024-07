Geneviève Everell porte la perruque pour la première fois depuis ses traitements et c'est magnifique

Geneviève Everell nous a surpris avec ses nouveaux cheveux suite à ses traitements de chimiothérapie et ça lui donne un look complètement naturel!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.



C'est après plusieurs mois de chimiothérapie et après avoir perdu tous ses cheveux que miss sushi à la maison a décidé de porter une prothèse capillaire.

La cheffe qui a maintenant terminé ses traitements agressifs et invasifs pour vaincre son cancer du sein commence à voir sa chevelure repousser tranquillement et l'idée de ressembler à «un suçon qu'on a échappé par terre», pour emprunter ses mots, ne l'enchante pas beaucoup. D'où la raison de la prothèse.

La belle a choisi une coupe mi-longue et un brun clair très naturel et ça lui va à ravir. La pièce de cheveux est tellement bien confectionnée qu'on pourrait dire qu'il s'agit de ses cheveux. Geneviève Everell semble beaucoup apprécier. Tellement qu'elle ne pouvait arrêter de se passer les mains dedans. On peut comprendre que ça lui ait manqué!



