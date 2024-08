Korine Côté et Guillaume Pineault répondent aux rumeurs sur leur «couple»

C'est très drôle, tout ça!

Enfin, c'est comique d'un point de vue extérieur, mais on imagine que c'est un peu plus délicat quand on se retrouve au coeur d'une telle rumeur.

Rappelons que Guillaume Pineault a été fiancé à Anne-Élisabeth Bossé pendant plusieurs années. De son côté, Korine Côté vient de se séparer de son conjoint avec qui elle était en couple depuis 15 ans.

On leur souhaite une fin d'été toute en douceur et sans grandes rumeurs!