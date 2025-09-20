Gabrielle Côté de STAT bien accompagnée sur le tapis rouge!

La grande première du film Seule au front de Mélanie Charbonneau s’est tenue ce jeudi soir au Théâtre Outremont!

Inspiré de la vie de Sandra Perron, première femme officier d’infanterie au Canada, ce long métrage mettait en lumière son équipe et sa distribution, avec la comédienne Nina Kiri (The Handmaid’s Tale) en tête d’affiche.

La réalisatrice, ses collègues comédiens ainsi que plusieurs personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge pour célébrer ce lancement officiel!