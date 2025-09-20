Gabrielle Côté de STAT bien accompagnée sur le tapis rouge!

Début du contenu principal.
La grande première du film Seule au front de Mélanie Charbonneau s’est tenue ce jeudi soir au Théâtre Outremont!
Inspiré de la vie de Sandra Perron, première femme officier d’infanterie au Canada, ce long métrage mettait en lumière son équipe et sa distribution, avec la comédienne Nina Kiri (The Handmaid’s Tale) en tête d’affiche.
La réalisatrice, ses collègues comédiens ainsi que plusieurs personnalités québécoises ont foulé le tapis rouge pour célébrer ce lancement officiel!
Parmi elles, la comédienne Gabrielle Côté a attiré l’attention! Vue récemment dans STAT, elle fait beaucoup jaser depuis que son personnage est décédé dans la populaire série médicale!
Sur le tapis rouge, Gabrielle Côté n’était pas seule: elle a été aperçue en compagnie d’Aurélia Arandi-Longpré, Samantha Fins, Myriam Gaboury et Lyraël Dauphin. Juliette Gosselin était également présente! Toutes se sont réunies pour soutenir leur amie et réalisatrice Mélanie Charbonneau.
Et ce n’est pas un hasard! Ces comédiennes font toutes partie de la distribution du prochain film de Mélanie Charbonneau, Les Furies. Une belle preuve de solidarité et d’amitié entre artistes, qui laisse présager un projet fort attendu!
Seule au front nous transporte en 1995, alors que la capitaine Sandra Perron rentre d’une mission de maintien de la paix en Croatie. Après avoir annoncé sa démission, une photo troublante la montrant attachée à un arbre en uniforme refait surface. Entre enquête militaire et tourmente médiatique, elle se confronte à ses traumatismes et dénonce le sexisme et l’hostilité vécus au sein de l’armée.
Voyez toutes les photos du tapis rouge!
