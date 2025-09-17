Gabrielle Côté et Marie-Andrée Labbé disent adieu à Laurence Caron de STAT

Alors que le petit Maurice, fils de Daniel (Bruno Marcil) et de Laurence, montrait des signes d’amélioration, sa mère a commencé à ressentir une vive douleur à la poitrine et une forte chaleur.

Rapidement prise en charge par Sophia (Ludivine Reding) et Isabelle (Geneviève Schmidt), Laurence n’a malheureusement pas survécu.

La comédienne Gabrielle Côté a d’ailleurs partagé une publication émotive sur ses réseaux sociaux pour souligner la fin de ce personnage marquant.

«Je vais m’ennuyer de faire chier le Québec avec ma face de fendante.

Repose en paix, Laurence Caron.»