Gabrielle Côté et Marie-Andrée Labbé disent adieu à Laurence Caron de STAT

On savait qu’un personnage important allait disparaître dans les premiers épisodes de STAT, mais difficile d’imaginer que ce serait la détestable Laurence Caron.
Elle a perdu la vie après avoir donné naissance au petit Maurice, dans le plus récent épisode de la populaire série.
Alors que le petit Maurice, fils de Daniel (Bruno Marcil) et de Laurence, montrait des signes d’amélioration, sa mère a commencé à ressentir une vive douleur à la poitrine et une forte chaleur.
Rapidement prise en charge par Sophia (Ludivine Reding) et Isabelle (Geneviève Schmidt), Laurence n’a malheureusement pas survécu.
La comédienne Gabrielle Côté a d’ailleurs partagé une publication émotive sur ses réseaux sociaux pour souligner la fin de ce personnage marquant.
«Je vais m’ennuyer de faire chier le Québec avec ma face de fendante.
Repose en paix, Laurence Caron.»
L’autrice Marie-Andrée Labbé a elle aussi rendu un dernier hommage au personnage de Laurence Caron. Dans une story Instagram, elle a partagé la publication de la comédienne en ajoutant simplement: «Merci pour tout Gabrielle Côté. RIP Laurence.»
Dans les commentaires publiés sur la page Facebook de l’émission, les fans sont unanimes au sujet du départ de Laurence Caron.
Bien qu’elle en ait fait rager plus d’un avec son attitude et son manque d’empathie, tous s’entendent pour dire qu’il est bouleversant de la voir disparaître, laissant Daniel seul avec le petit Maurice, un bébé très prématuré.
Voici quelques commentaires:
«C'était vraiment pas mon personnage préféré, mais je trouve ça très triste une nouvelle maman qui décède alors qu'il y a un nouveau né prématuré... Daniel va avoir besoin d'Isabelle.»
«Ah non merde le p’tit Maurice n’auras pas sa maman tellement triste ça va être toff pour Daniel »
«Seigneur… c’est tough ça! Elle était chiante mais maudit que j’ai de la peine.! Eille, tu sais que l’émission est bonne quand tes sentiments changent en qqs minutes.!!!»
«J'ai parler toute seule dans mon salon cetait trop triste !!!! Quel emission captivante»
Pour découvrir la suite des événements, ne manquez pas STAT, diffusé les mardis à 20 h sur ICI TÉLÉ. Dès maintenant, il est possible de visionner le prochain épisode de la série en primeur sur l’Extra d’ICI Tou.tv.
