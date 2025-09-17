Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Mille secrets mille dangers: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première du film!

PAR :

Le Théâtre Outremont accueillait, mardi soir, la grande première du film Mille secrets mille dangers, adaptation du roman d’Alain Farah, publié au Quartanier en 2021 et récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur général en 2022!

Réalisé avec une distribution étoffée, le long métrage met en vedette Neil Elias dans le rôle d’Alain. Il donne la réplique à Hassan Mahbouba (Édouard), Rose-Marie Perreault (Virginie), Georges Khabbaz (Elias), Hiam Abou Chedid (Yolande), Rose-Anne Déry (Myriam), Natalie Tannous (Nathalie) et Paul Ahmarani (Wali Wali). Paul Doucet, Electra Codina Morelli, Bilal Baoui, Peter-Joe Salameh, Farès Chaanebi, Ilyes Tarmasti et Joëlle Thouin complètent la distribution!

Le film, qui prendra l’affiche partout au Québec dès le 19 septembre, amorce sa carrière avec un parcours prestigieux: une présentation en première mondiale au Festival international du film de Toronto, suivie de l’ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec!

Neil Elias et Rose-Marie Perreault © Karine Paradis
Rose-Anne Déry, Neil Elias, Rose-Marie Perreault et Hassan Mahbouba © Karine Paradis
Alain Farah, Neil Elia, Rose-Marie Perreault et Philippe Falardeau © Karine Paradis
Mille secrets mille dangers © Karine Paradis

Sur le tapis rouge, plusieurs artistes et invités se sont succédé sous les flashs des photographes! Parmi les têtes connues, on pouvait noter Sophie Nélisse, Hamza Haq de la série Transplant, Simon Boulerice, Catherine Chabot, Stéphane Crête, Nathalie Doummar, Sophie Fouron, Emi Chicoine, Samuel Gauthier, Rémi Goulet, Ricardo Trogi et plusieurs autres.

Retour en images sur cette soirée festive!

Rose-Marie Perreault © Karine Paradis
Philippe Falardeau et Rose-Marie Perreault © Karine Paradis
Neil Elias et Rose-Marie Perreault © Karine Paradis
Neil Elias © Karine Paradis
Philippe Falardeau © Karine Paradis
Alain Farah © Karine Paradis
Sophie Nélisse et son amoureux Philip Charpentier © Karine Paradis
Sophie Nélisse © Karine Paradis
Samuel Gauthier © Karine Paradis
Anthony Therrien et son amoureuse © Karine Paradis
Emi Chicoine, Henri Picard, Noah Parker et Maxime Gibeault © Karine Paradis
Emi Chicoine, Henri Picard, Noah Parker et Maxime Gibeault © Karine Paradis
Nathalie Hébert et Clodine Desrochers © Karine Paradis
Clodine Desrochers © Karine Paradis
Rose-Marie Perreault et Clodine Desrochers © Karine Paradis
Hamza Haq de Transplant © Karine Paradis
Hamza Haq de Transplant © Karine Paradis
Antoine Desrochers et Sabrina Bégin Tejeda © Karine Paradis
Lenni-Kim et Éléonore Delvaux-Beaudoin © Karine Paradis
Marilyse Bourke © Karine Paradis
Antoine Pilon © Karine Paradis
Simon Pigeon, Samuel Gauthier, Neil Elias, Alexandre Bacon, Antoine Pilon © Karine Paradis
Alexandre Bacon © Karine Paradis
Sophie Fouron et Simon Boulerice © Karine Paradis
Sophie Fouron © Karine Paradis
Alain Farah et sa famille © Karine Paradis
Alain Farah et sa famille © Karine Paradis
Ricardo Trogi © Karine Paradis
Nathalie Doummar © Karine Paradis
Rose-Anne Déry et Catherine Chabot © Karine Paradis
Guillaume Laurin et Rose-Anne Déry © Karine Paradis
Rose-Anne Déry © Karine Paradis
Rose-Anne Déry © Karine Paradis
Paul Ahmarani © Karine Paradis
Paul Doucet © Karine Paradis
Mike Clay © Karine Paradis
Mike Clay © Karine Paradis
Dominique Pétin et Elkahna Talbi © Karine Paradis
Sébastien Dulude et Melissa Maya Falkenberg © Karine Paradis
Stéphane Crête © Karine Paradis
Sarah Anne Parent et Jérémie Francoeur © Karine Paradis
Robert Naylor et Rémi Goulet © Karine Paradis
Karl-Antoine Suprice et Anthony Therrien © Karine Paradis
Michel Olivier Girard © Karine Paradis
Michel Olivier Girard © Karine Paradis
Léa Pool © Karine Paradis
Philippe Falardeau et Bilal Baoui © Karine Paradis
Philippe Falardeau et Bilal Baoui © Karine Paradis
Alain Farah, Rose-Marie Perreault et Neil Elias © Karine Paradis
Rose-Anne Déry, Neil Elias, Rose-Marie Perreault et Hassan Mahbouba © Karine Paradis
Peter-Joe Salameh, Alain Farah et Neil Elias © Karine Paradis
Hiam Abou Chedid, Alain Farah et sa mère Yolande © Karine Paradis
Hiam Abou Chedid © Karine Paradis
Philippe Falardeau © Karine Paradis
Philippe Falardeau et Félize Frappier © Karine Paradis
Natalie Tannous © Karine Paradis
Hassan Mahbouba © Karine Paradis
Farès Chaanebi © Karine Paradis
Farès Chaanebi © Karine Paradis
Peter-Joe Salameh © Karine Paradis
Electra Codina Morelli © Karine Paradis
Ilyes Tarmasti © Karine Paradis
Joëlle Thouin © Karine Paradis
Joëlle Thouin et Hassan Mahbouba © Karine Paradis
Actrice de Mille secrets mille dangers © Karine Paradis
Philippe Falardeau, Martin Léon © Karine Paradis
Luc Déry, Alain Farah, Philippe Falardeau et Kim McCraw © Karine Paradis

Vous aimerez aussi:

Karine
PAR :