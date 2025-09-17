Mille secrets mille dangers: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première du film!

Le Théâtre Outremont accueillait, mardi soir, la grande première du film Mille secrets mille dangers, adaptation du roman d’Alain Farah, publié au Quartanier en 2021 et récipiendaire du Prix littéraire du Gouverneur général en 2022!

Réalisé avec une distribution étoffée, le long métrage met en vedette Neil Elias dans le rôle d’Alain. Il donne la réplique à Hassan Mahbouba (Édouard), Rose-Marie Perreault (Virginie), Georges Khabbaz (Elias), Hiam Abou Chedid (Yolande), Rose-Anne Déry (Myriam), Natalie Tannous (Nathalie) et Paul Ahmarani (Wali Wali). Paul Doucet, Electra Codina Morelli, Bilal Baoui, Peter-Joe Salameh, Farès Chaanebi, Ilyes Tarmasti et Joëlle Thouin complètent la distribution!

Le film, qui prendra l’affiche partout au Québec dès le 19 septembre, amorce sa carrière avec un parcours prestigieux: une présentation en première mondiale au Festival international du film de Toronto, suivie de l’ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec!