Seule au front: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première avec Nina Kiri

La grande première du film Seule au front de Mélanie Charbonneau (Fabuleuses, Les Furies) s’est tenue ce jeudi soir au Théâtre Outremont!
L'actrice Nina Kiri (qu'on a pu voir briller dans la série à succès The Handmaid's Tale), qui tient le rôle principal, était présente aux côtés de la réalisatrice, de ses collègues comédiens et de nombreuses personnalités venues fouler le tapis rouge pour le lancement officiel de ce long métrage inspiré de la vie de Sandra Perron, première femme officier d’infanterie au Canada.
Le film met également en vedette Vincent Leclerc, Enrico Colantini (Station Eleven), Adrian Walters (Private Eyes), Antoine Pilon, Noah Parker, Nicolas Fontaine et Anthony Therrien.
Seule au front nous transporte en 1995, alors que la capitaine Sandra Perron rentre d’une mission de maintien de la paix en Croatie. Après avoir annoncé sa démission, une photo troublante la montrant attachée à un arbre en uniforme refait surface. Entre enquête militaire et tourmente médiatique, elle se confronte à ses traumatismes et dénonce le sexisme et l’hostilité vécus au sein de l’armée.
Plusieurs visages connus se sont ajoutés à la fête: Juliette Gosselin, Samantha Fins, Aurélia Arandi-Longpré, Gabrielle Côté, Robert Naylor, Mélanie Pilon, Shanti Corbeil Gauvreau, Lyraël Dauphin, Neil Elias et bien d’autres encore ont foulé le tapis rouge pour célébrer ce lancement!
Seule au front prendra l’affiche le 26 septembre dans les cinémas du Québec!
