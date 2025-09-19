Passer au contenu principal
En Vedette

Seule au front: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première avec Nina Kiri

La grande première du film Seule au front de Mélanie Charbonneau (Fabuleuses, Les Furies) s’est tenue ce jeudi soir au Théâtre Outremont!

L'actrice Nina Kiri (qu'on a pu voir briller dans la série à succès The Handmaid's Tale), qui tient le rôle principal, était présente aux côtés de la réalisatrice, de ses collègues comédiens et de nombreuses personnalités venues fouler le tapis rouge pour le lancement officiel de ce long métrage inspiré de la vie de Sandra Perron, première femme officier d’infanterie au Canada.

Le film met également en vedette Vincent Leclerc, Enrico Colantini (Station Eleven), Adrian Walters (Private Eyes), Antoine PilonNoah ParkerNicolas Fontaine et Anthony Therrien.

Nina Kiri © Karine Paradis
Nina Kiri © Karine Paradis
Nina Kiri et Sandra Perron © Karine Paradis
Nina Kiri, Mélanie Charbonneau et Sandra Perron © Karine Paradis
Seule au front © Karine Paradis
Seule au front © Karine Paradis

Seule au front nous transporte en 1995, alors que la capitaine Sandra Perron rentre d’une mission de maintien de la paix en Croatie. Après avoir annoncé sa démission, une photo troublante la montrant attachée à un arbre en uniforme refait surface. Entre enquête militaire et tourmente médiatique, elle se confronte à ses traumatismes et dénonce le sexisme et l’hostilité vécus au sein de l’armée.

Plusieurs visages connus se sont ajoutés à la fête: Juliette Gosselin, Samantha Fins, Aurélia Arandi-LongpréGabrielle Côté, Robert Naylor, Mélanie Pilon, Shanti Corbeil Gauvreau, Lyraël Dauphin, Neil Elias et bien d’autres encore ont foulé le tapis rouge pour célébrer ce lancement!

Seule au front prendra l’affiche le 26 septembre dans les cinémas du Québec!

Nina Kiri © Karine Paradis
Noah Parker © Karine Paradis
Nicolas Fontaine © Karine Paradis
Anthony Therrien © Karine Paradis
Anthony Therrien et son amoureuse © Karine Paradis
Sandra Perron © Karine Paradis
Mélanie Charbonneau et Sandra Perron © Karine Paradis
Nicolas Fontaine, Nina Kiri et Noah Parker © Karine Paradis
Nicolas Fontaine, Nina Kiri et Noah Parker © Karine Paradis
Film Les Furies © Karine Paradis
Samantha Fins © Karine Paradis
Gabrielle Côté © Karine Paradis
Aurélia Arandi-Longpré © Karine Paradis
Myriam Gaboury et Lyraël Dauphin © Karine Paradis
Myriam Gaboury et Juliette Gosselin © Karine Paradis
Juliette Gosselin © Karine Paradis
Mélanie Charbonneau et Juliette Gosselin © Karine Paradis
Lyraël Dauphin et Aurélia Arandi-Longpré © Karine Paradis
Juliette Gosselin et Nina Kiri © Karine Paradis
Juliette Gosselin et Nina Kiri © Karine Paradis
Mélanie Pilon © Karine Paradis
Shanti Corbeil-Gauvreau © Karine Paradis
Robert Naylor © Karine Paradis
Neil Elias © Karine Paradis
Karl-Antoine Suprice © Karine Paradis
Anthony Therrien, Nina Kiri, Noah Parker et Nicolas Fontaine © Karine Paradis
Anthony Therrien, Nina Kiri, Noah Parker et Nicolas Fontaine © Karine Paradis
Nina Kiri et son agente © Karine Paradis
Nina Kiri, Conrad Pla et Mélanie Charbonneau © Karine Paradis
Conrad Pla © Karine Paradis
Nina Kiri et son entraîneur pour le tournage © Karine Paradis
Mélanie Charbonneau © Karine Paradis
Mélanie Charbonneau et son amoureux © Karine Paradis
Chloé Robichaud © Karine Paradis
Invité © Karine Paradis
Invité © Karine Paradis
Seule au Front © Karine Paradis
Équipe technique de Seule au Front © Karine Paradis
Seule au Front © Karine Paradis
Isabelle Gauvin et Mélanie Charbonneau © Karine Paradis
Mélanie Charbonneau © Karine Paradis
Seule au Front © Karine Paradis
Sandra Perron © Karine Paradis
Invitée © Karine Paradis

Karine
