Seule au front: Voyez toutes les photos du tapis rouge de la première avec Nina Kiri

La grande première du film Seule au front de Mélanie Charbonneau (Fabuleuses, Les Furies) s’est tenue ce jeudi soir au Théâtre Outremont!

L'actrice Nina Kiri (qu'on a pu voir briller dans la série à succès The Handmaid's Tale), qui tient le rôle principal, était présente aux côtés de la réalisatrice, de ses collègues comédiens et de nombreuses personnalités venues fouler le tapis rouge pour le lancement officiel de ce long métrage inspiré de la vie de Sandra Perron, première femme officier d’infanterie au Canada.

Le film met également en vedette Vincent Leclerc, Enrico Colantini (Station Eleven), Adrian Walters (Private Eyes), Antoine Pilon, Noah Parker, Nicolas Fontaine et Anthony Therrien.