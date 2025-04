Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prochain film d’Antoine Bertrand

Voici le synopsis officiel de cette comédie féminine, qui pourrait devenir le nouveau film culte d'une génération:

Avec ses héroïnes intenses et imparfaites, LES FURIES est la première comédie sportive québécoise au féminin. Waterloo aura désormais son équipe de hockey semi-pro masculine expulsant ainsi les ligues féminines amateures de l’aréna. Pour venger leur temps de glace perdu, une joueuse de hockey impulsive et une impitoyable octogénaire-ancienne championne de derby- ont un plan : recruter les laissées pour compte de la ville et mettre sur pied une équipe de roller derby clandestine. Avec la complicité du Cercle de fermières, elles prouveront que le sport féminin peut aussi soulever les foules et que la sororité est l’ultime acte de résistance.

Le tournage sportif, pour lequel les comédiennes s'entraînent depuis des mois, commencera cette semaine. Les Furies prendra l'affiche au cinéma au cours de l'année à venir.