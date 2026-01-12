Voici tout ce qu'on sait sur la nouvelle cause d'Indéfendable

Début du contenu principal.
Alors que la cause de Patrice Brodeur-Duclos (Félix-Antoine Cantin) vient tout juste de se conclure dans la série télé Indéfendable, le cabinet Lapointe–Macdonald–Nolin s’apprête à accueillir un nouveau client au cœur d’une affaire pour le moins troublante.
Un adolescent de 17 ans, incarné par Tiago Plourde Asenjo, voue une fascination inquiétante à Jack, un personnage de film d’horreur… mais c’est surtout son père qui se retrouvera plongé dans une histoire sordide.
C’est ce que révèle le site Showbizz. Pour l’instant, peu de détails ont été dévoilés sur cette nouvelle cause, mais on sait que le père du jeune Jacob sera interprété par Martin Laroche… et que l’affaire s’annonce particulièrement sombre.
En parallèle, on suivra aussi la cause de Louise Renaud (Frédérick Bédard), une femme à la santé mentale fragile qui s’en prend à des enfants. Après avoir asséné un coup de marteau à un jeune, elle aurait également gardé en captivité un autre enfant porté disparu.
Une intrigue qui s’annonce particulièrement troublante.
Pour connaître la suite, il faudra être à l’écoute d’Indéfendable, du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.
