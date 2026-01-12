Voici tout ce qu'on sait sur la nouvelle cause d'Indéfendable

Alors que la cause de Patrice Brodeur-Duclos (Félix-Antoine Cantin) vient tout juste de se conclure dans la série télé Indéfendable, le cabinet Lapointe–Macdonald–Nolin s’apprête à accueillir un nouveau client au cœur d’une affaire pour le moins troublante.

Un adolescent de 17 ans, incarné par Tiago Plourde Asenjo, voue une fascination inquiétante à Jack, un personnage de film d’horreur… mais c’est surtout son père qui se retrouvera plongé dans une histoire sordide.