Emmanuelle de STAT suscite beaucoup de spéculations, les voici

Le comportement d’Emmanuelle (Suzanne Clément), dans STAT, suscite l’inquiétude chez les téléspectateurs.

Les fans de l'émission ont remarqué des changements dans son alimentation. L’urgentologue de St-Vincent, connue pour sa rigueur et son professionnalisme, a soudainement développé un goût pour les aliments sucrés.

Cependant, c'est sa proximité avec un détenu hospitalisé qui intrigue et préoccupe les admirateurs. Les rumeurs circulent sur les raisons de cette relation et sur la manière dont elle pourrait affecter la vie personnelle et professionnelle d'Emmanuelle.