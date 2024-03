Stéphane Rousseau sur Denis Villeneuve: «j'ai scrappé mes chances avec lui»

«Il était venu me parler et j'ai commencé à lui raconter une anecdote»,, a expliqué Rousseau, ajoutant qu'il s'était rapidement enlisé dans son récit sans fin et sans punchline. Il a décrit avec humour la réaction de Villeneuve en le voyant reculer lentement avant de disparaître de la conversation, tout comme un personnage dans une scène de désert de son film Dune.

