Stéphane Rousseau s'ouvre sur une réalité que TOUS les parents comprendront

Stéphane Rousseau s'est confié à Marc Labrèche sur le fait de travailler à l'étranger en étant père d'un enfant d'un an et ses confidences nous ont bien fait rire!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Récemment à Je viens vers toi, Stéphane Rousseau s'est confié sur sa carrière à Paris et sur la difficulté de rejoindre ses proches, en particulier son fils de un an, Axel. Il explique qu'ils communiquaient par appel vidéo et que ce n'était pas toujours évident. C'est avec humour qu'il a raconté que son bébé ne comprenait pas le fonctionnement d'un Ipad et lui faisait endurer toutes sortes de choses pendant l'appel. On est certains que tous les parents s'imaginent très bien la situation. On a bien ri!

