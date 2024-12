4 choses à savoir sur Katrine Duhaime, la nouvelle «médecin» de STAT

3. La comédienne a un chat

La comédienne est très attachée à son chat, Barnabé! Elle lui a d’ailleurs fait une touchante publication sur Instagram pour souligner son anniversaire.

«C’est promis mon petit Baba, je n’aurai plus l’audace d’aller à la salle de bain sans toi, tu vas toujours avoir le premier morceau de fromage et on va aller chasser les papillons ensemble dans la forêt aussi souvent que possible.»