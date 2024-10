Emmanuel Auger de la série Dumas fait plaisir à une fan

Pour Emmanuel Auger, les liens de la famille sont sacrés!

L'acteur bien connu pour ses nombreux rôles à la télévision vient de dévoiler un tout nouveau projet qui le tient particulièrement à cœur. Cette fois-ci, il ne s'agit pas seulement de lui, mais aussi de sa grande fille Daphnée.

Ensemble, ils se lancent dans une aventure familiale et professionnelle des plus excitantes! Emmanuel et Daphnée préparent le lancement d'un balado intitulé Tel père, telle fille.

En savoir plus

Vous aimerez aussi :