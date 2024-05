Emmanuel Auger: un nouveau projet excitant avec sa grande fille!

Parmi ces projets, Emmanuel et Daphnée préparent le lancement d'un balado intitulé Tel père, telle fille. Cette série audio, prévue pour l'automne, promet d'explorer des sujets variés et de partager des moments complices entre père et fille. Le titre du balado laisse déjà entrevoir la belle complicité qui unit Emmanuel et Daphnée.

«C’est merveilleux de travailler avec mon père. Je n’ai jamais eu un partenaire aussi assidu et déterminé, qui me pousse à continuer autant dans ma passion», confie Daphnée au Échos Vedettes.

Sur le plan personnel, Emmanuel et sa conjointe, Carolyn, célébreront cet été cinq ans d'amour. Ils prévoient de passer cette occasion spéciale à leur roulotte, dans leur havre de paix au Baskatong.

De son côté, l'acteur vient de rentrer des Bahamas, où il a passé plusieurs semaines à tourner le film Romin. Dans cette production, il incarne le rôle d'un méchant, un personnage complexe et intense qui lui permet de montrer une facette différente de son talent d'acteur. Ce projet a été pour lui une expérience enrichissante, mêlant travail et découverte des magnifiques paysages des Bahamas.