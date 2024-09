La Famille Groulx: Tara nous dévoile en primeur le prénom du petit dernier

Habituellement, Tara faisait le tour des applications de prénoms et elle écrivait ceux qu'elle aimait. Ensuite, Pascal et elle en parlaient avec les enfants et la famille passait au vote. Maman et Papa avaient toujours un droit de véto sur le choix final.

Ils ont décidé de procéder un peu différemment pour le petit dernier. C'était important pour elle d'impliquer tous les membres de la famille.

«Je suis allée acheter un carton blanc et tout le monde a écrit les noms qu'eux autres aimaient. Par la suite, on a pris trois noms dans tout ça et on fait voter toute la famille.»