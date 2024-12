La Famille Groulx avait toute une surprise pour ses fans!

Les 13 enfants de la famille Groulx et leurs parents, Tara et Pascal, reviennent pour une nouvelle saison, déjà en tournage.

Dans une récente interview, Tara a révélé qu’un moment fort de la saison 8 était lorsqu’ils ont préparé de la soupe pour aider des jeunes dans le besoin. Elle a également laissé entendre qu’ils répéteraient cette expérience dans la prochaine saison.

«Aller faire la soupe, être vraiment dedans et faire partie de l'équipe, c'était une première pour nous. On a tellement aimé ça qu'on a décidé de faire quelque chose d'un peu semblable pour le temps des Fêtes, mais je ne pense pas que je peux vous en dire plus. On pourra le voir dans la saison neuf.»