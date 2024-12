Debbie Lynch-White a retrouvé l'amour!

«Je suis en amour, et ma blonde est fabuleuse! Elle est actrice elle aussi, et je vais garder son nom secret!» a-t-elle déclaré avec enthousiasme. Si elle préfère garder le nom de sa partenaire secret pour l’instant, Debbie a précisé qu’elle aussi évolue dans le milieu artistique, particulièrement dans le théâtre jeunesse. Leur rencontre a tout d’une belle histoire: «Cet été, nous nous sommes tombées dessus par hasard dans un spectacle. Une belle rencontre old school. Nous ne nous connaissions pas du tout.»

La relation, qui semble déjà solide, prend une belle direction: «Elle va venir dans ma famille avec moi à Noël», a confié Debbie au 7 Jours. Cependant, après les festivités, les amoureuses prendront des chemins différents pour un moment. Debbie s’envolera pour Paris avec Safia Nolin pour présenter leur spectacle Surveillée et punie, tandis que sa blonde prévoit un voyage de son côté!