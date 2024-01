Debbie Lynch-White s'éclate dans l’eau turquoise à Cancun

La comédienne Debbie Lynch-White est en vacances à Cuba et a publié une vidéo d'un de ses moments dans l'eau digne de la petite sirène.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est sous le soleil de Cuba que Debbie Lynch-White a choisi de se poser pour le temps des Fêtes. 2023 fût une grosse année pour l'actrice et les vacances à la chaleur avec ses ami.e.s sont bien méritées. On a adoré la vidéo de Debbie et son ami qui jouent à « se laisser échouer». On pouvait voir les vagues les emporter sans qu'ils ne ripostent et c'était très drôle. On a aussi eu droit à d'autres moments de son voyage comme une vidéo où elle dort sur la plage et où elle et ses ami.e.s se promènent en voiture dans la nature.

Debbie Lynch-White semble passer de très belles Fêtes et on lui souhaite une merveilleuse année 2024!

