Un cadeau inestimable pour les fans: Redécouvrez l'univers déjanté du Romano Fafard à travers ces livres!

Ces deux premiers tomes, véritables encyclopédies des répliques les plus absurdes et mémorables de la série, rassemblent les scénarios complets de la saison 1. Chaque texte a été revisité et commenté par les créateurs eux-mêmes, Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, offrant ainsi un regard inédit sur les coulisses de la série.

En plus d'une mise en page vibrante, aux couleurs rappelant les costumes de l'équipage du Romano Fafard, ces ouvrages s'adressent autant aux adolescents qu'aux adultes, grâce à une adaptation subtile des dialogues et une approche scénaristique dynamique.

Le ton avant-gardiste et l'humour décalé de Dans une Galaxie Près de chez vous continuent de résonner, abordant des thématiques toujours actuelles comme l'environnement, les changements climatiques et la mondialisation. Les lecteurs seront également ravis de découvrir des entrevues exclusives avec les deux idéateurs de la série, qui partagent avec beaucoup d'émotion et de rires les origines et les anecdotes de cette aventure interstellaire.