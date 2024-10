Le réalisateur Daniel Grou alias Podz nous parle de son dernier projet tourné en France

L’influence de la jeune génération

Ce n’est pas la première fois que Podz tourne une série qui met de l’emphase sur des dynamiques de famille. On peut notamment penser au film Mafia inc. avec Marc-André Grondin et Henri Picard.

Sachant qu’il y a déjà plusieurs séries qui font rayonner des familles riches, Daniel croit que ce qui distingue La Maison est «la jeune génération qui veut changer des affaires».

«Il y a comme un clashe générationnel et en plus, dans la culture française, il y a beaucoup de vieilles familles aristocrates qui ont encore ce blason là. Il y a comme les vieilles traditions françaises qui se font rentrer dedans par la jeune génération et les nouveaux riches. Les gens qui sont riches, mais pas dans le luxe», a expliqué le réalisateur en ajoutant qu’il n’avait pas vu ça ailleurs.