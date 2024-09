Marc-André Grondin a déjà attendu 11 ans pour avoir des billets de saison des Canadiens

Pour Marc-André, avoir accès à tout ce qui se passe en arrière des Canadiens est un grand rêve.

Il n’a pas eu la chance de voir plus de choses que ce que le public va voir dans la série qui sera disponible sur Crave le 18 septembre prochain, mais le réalisateur André St-Pierre lui a raconté plusieurs anecdotes en lien avec les tournages.

«Jamais dans l’histoire des Canadiens le public va avoir accès à autant de behind the scenes, autant dans la chambre que dans la vie des joueurs et le management. L’organisation à tous les niveaux a été très généreuse dans leurs commentaires», a-t-il évoqué.

À travers ses enregistrements, Marc-André a surtout découvert une belle équipe: «Ça a l'air le fun d’être dans cette équipe-là. Les joueurs ont du fun ensemble. Individuellement, ils essayent d’être le meilleur sur la glace. Mais ensemble, ils se tiennent. C’est une belle carte de visite pour n’importe qui qui aimerait venir jouer à Montréal.»