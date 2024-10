Anne-Élisabeth Bossé s'est offert un voyage à New York et un projet de série télé est né!

Ayant eu la chance de faire de l’improvisation ensemble pendant plusieurs années, les 3 comédiennes se connaissent tellement bien qu’elles sont souvent capables de deviner la fin de leurs phrases.

«Nos esprits se recoupent tellement. On ne se perd pas en explications, on est toutes sur la même page. Ça fait trop longtemps qu’on se connaît. Et au niveau de la comédie, on pense souvent pareilles», a rétorqué Anne-Élisabeth.