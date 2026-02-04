Danick Martineau annonce qu'il sera bientôt papa

Début du contenu principal.
Danick Martineau a annoncé une magnifique nouvelle sur ses réseaux sociaux. L’animateur et ancien gagnant de Big Brother Célébrités sera papa dans les prochains mois.
Dans une publication sur les réseaux sociaux, Danick et sa amoureuse Salomé ont partagé de magnifiques photos prises sur le bord de la plage, alors qu’ils sont en voyage.
On y voit le couple enlacé, tenant des images de l’échographie, accompagnées du message suivant :
«GROSSE NOUVELLE 😍
– Bébé Martineau est dans le four.
– Cuisson terminée en juillet 2026.
– Année de repêchage dans la LPHF : 2044. ❤️»
Dans les commentaires, Danick précise qu’ils attendent une petite fille pour juillet 2026. À la blague, il mentionne même qu’il pourrait lui donner un nom inspiré d’un joueur du Canadiens de Montréal, comme Cole Martineau.
«Je voulais appeler le bébé Cole Martineau... mais c'est une fille, fak c'est quoi le move? Colette? Nickette? Jurajette? »
Sur le plan professionnel, Danick Martineau sera à l’animation de Hors réseaux: l’expérience.
Dix personnalités connues pour leur présence en ligne sont laissées seules en forêt, sans téléphone ni réseaux sociaux. Elles doivent se retrouver et réussir des épreuves pour remporter des portions du grand prix en argent.
Les épisodes, d’une durée de 60 minutes, seront mis en ligne sur Crave à compter du 4 mars prochain.
