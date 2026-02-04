Danick Martineau annonce qu'il sera bientôt papa

Dans une publication sur les réseaux sociaux, Danick et sa amoureuse Salomé ont partagé de magnifiques photos prises sur le bord de la plage, alors qu’ils sont en voyage.

On y voit le couple enlacé, tenant des images de l’échographie, accompagnées du message suivant :

«GROSSE NOUVELLE 😍

– Bébé Martineau est dans le four.

– Cuisson terminée en juillet 2026.

– Année de repêchage dans la LPHF : 2044. ❤️»