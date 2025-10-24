Danick Martineau diffuse l’extrait audio de son accident avec un 10 roues

Début du contenu principal.
Danick Martineau nous a fait vivre un moment assez intense merci à la radio: il avait l'enregistrement audio de son plus récent accident de voiture!
On dit plus récent, parce que l'humoriste et animateur a eu plusieurs accrochages sur la route au cours de la dernière année.
Cette fois-ci, un immense camion est entré en collision avec l'arrière de sa voiture. Ce qui est particulier, c'est que Danick Martineau était en train d'enregistrer un message vocal. Il a donc enregistré le son de l'accident!
Voici l'anecdote du gagnant de la 4e saison de Big Brother Célébrités, à écouter à plein volume:
Ouf! Heureusement, il n'a pas été blessé.
Gageons qu'il conserversa longtemps ce message vocal!
Dans la section des commentaires sous la vidéo TikTok, les gens n'en reviennent pas qu'il ait capturé ce moment stressant en audio. Une internaute suggère également à Danick Martineau de s'acheter une bicyclette!
Valérie Roberts et Danick Martineau sont revenus sur certaines rumeurs laissant entendre qu’une tension amoureuse aurait pu naître entre eux lors de leur passage à Big Brother Célébrités.
Au balado Datestable, le duo a confié avoir été très surpris d’apprendre que certains pouvaient croire qu’ils auraient pu tomber amoureux.
Valérie et Danick entretiennent une grande complicité dans la vie, mais davantage comme une relation de grande sœur et de petit frère que comme un couple.
