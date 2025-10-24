Danick Martineau diffuse l’extrait audio de son accident avec un 10 roues

Danick Martineau nous a fait vivre un moment assez intense merci à la radio: il avait l'enregistrement audio de son plus récent accident de voiture!

On dit plus récent, parce que l'humoriste et animateur a eu plusieurs accrochages sur la route au cours de la dernière année.

Cette fois-ci, un immense camion est entré en collision avec l'arrière de sa voiture. Ce qui est particulier, c'est que Danick Martineau était en train d'enregistrer un message vocal. Il a donc enregistré le son de l'accident!

Voici l'anecdote du gagnant de la 4e saison de Big Brother Célébrités, à écouter à plein volume: