Voici les 3 premiers créateurs de contenu à annoncer leur participation à la téléréalité de Danick Martineau

Hors réseau: l’expérience, le nouveau projet animé par Danick Martineau, plongera 10 participants dans une aventure hors du commun.

Guidés uniquement par les indications de l’animateur à travers un talkie-walkie, ils devront faire preuve d’instinct, de stratégie, de débrouillardise pour réussir cette mission et retrouver leurs collègues alors qu'ils sont seuls au monde sans moyen de communication.

On connaît déjà l’identité des trois premiers créateurs qui prendront part à cette folle expérience.