Voici les 3 premiers créateurs de contenu à annoncer leur participation à la téléréalité de Danick Martineau

Hors réseau: l’expérience, le nouveau projet animé par Danick Martineau, plongera 10 participants dans une aventure hors du commun.
Guidés uniquement par les indications de l’animateur à travers un talkie-walkie, ils devront faire preuve d’instinct, de stratégie, de débrouillardise pour réussir cette mission et retrouver leurs collègues alors qu'ils sont seuls au monde sans moyen de communication.
On connaît déjà l’identité des trois premiers créateurs qui prendront part à cette folle expérience.
Kevins-Kyle a été le tout premier candidat confirmé de cette nouvelle aventure. Dans une série de stories publiées sur Instagram, il a ensuite dévoilé qu’il serait accompagné de Marylène Gendron et de Pascale Deblois.
Voici l’extrait des stories de Kevin Kyle.
Il a aussi confié que Marylène Gendron, l’animatrice du populaire balado Tout le monde s’haït, l'avait reçu avec Pascale Deblois lors d’un enregistrement en direct à la salle Albert-Rousseau, à Québec.
C’est d’ailleurs sur scène, devant le public, que le trio aurait laissé entendre qu’ils feraient partie de cette nouvelle téléréalité. L'épisode est disponible sur le Patréon du balado.
Kevin Kyle n’en est pas à sa première téléréalité. Le populaire coiffeur et homme d’affaires s’est fait connaître du grand public dans Loft Story. De son côté, Pascale Deblois est aussi déjà passée par nos écrans, ayant participé à la quatrième saison de Big Brother Célébrités.
Hors Réseau: L’Expérience arrivera le 4 mars prochain sur Crave.
