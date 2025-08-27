Éric Lapointe se montre plus vulnérable que jamais dans ce nouveau documentaire

Début du contenu principal.
Un nouveau documentaire avec Éric Lapointe a été annoncé ce matin lors du lancement de la nouvelle programmation de Noovo et de Crave.
Le rockeur sera plus vulnérable que jamais dans ce documentaire de 3 épisodes où on fera un retour sur sa carrière depuis les 30 dernières années, mais aussi sur ses frasques qui ont fait beaucoup jasé dans les médias.
Pour une rare fois, on pourra également voir certains membres de sa famille comme ses enfants et sa mère. C'est la première fois qu'il ouvrira la porte de son intimité de cette façon.
Rappelons qu’en 2020, Éric Lapointe a plaidé coupable à une accusation de voie de fait sur une femme.
En septembre 2023, le rockeur a fait son retour dans le monde artistique en dévoilant son nouvel album Je marche dans ma vie. Le lancement de son album avait d’ailleurs lieu au Théâtre Capitole qui était rempli à craquer à Québec.
Quelques mois plus tard, il a fait sa première entrevue télévisée en quatre ans. Il avait abordé sa dépendance à l'alcool et son accusation de voie de fait. Il est devenu sobre au cours des dernières années.
Le nouveau documentaire nous permettra toutefois d’en savoir plus sur Éric Lapointe et surtout, sur comment il a vécu les dernières années.
On pourra donc voir tout son cheminement dans ce documentaire qui sera disponible dès le 8 octobre sur Crave.
