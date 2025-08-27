Éric Lapointe se montre plus vulnérable que jamais dans ce nouveau documentaire

Un nouveau documentaire avec Éric Lapointe a été annoncé ce matin lors du lancement de la nouvelle programmation de Noovo et de Crave.

Le rockeur sera plus vulnérable que jamais dans ce documentaire de 3 épisodes où on fera un retour sur sa carrière depuis les 30 dernières années, mais aussi sur ses frasques qui ont fait beaucoup jasé dans les médias.

Pour une rare fois, on pourra également voir certains membres de sa famille comme ses enfants et sa mère. C'est la première fois qu'il ouvrira la porte de son intimité de cette façon.