Souffrant de COVID longue, Laurence Jalbert doit annuler ses engagements

Dans un message poignant, Laurence a partagé son difficile parcours avec ses abonnés. Bien qu'elle ait tenté de continuer à honorer ses engagements, les nombreux concerts de l'été, combinés à la production d'un album de Noël, ont fini par épuiser ses forces.

La chanteuse a également exprimé sa déception de devoir s'arrêter temporairement, malgré sa passion pour la musique.

«Bonjour tout le monde.



Oui, j’ai du prendre une décision très très difficile.

Reporter mes engagements et mes spectacles..

Je ne vais pas vous raconter d’histoires car je vous respecte beaucoup trop pour ça.

En fait, j’ai réussi à cacher depuis décembre dernier, dans la mesure ou je pouvais le faire sans être hypocrite.

Vous savez que je souffre de fibromyalgie depuis presque 20 ans. Pas toujours simple,mais j’ai toujours été capable ou presque d’être là pour vous ! C’est si important pour moi de vous redonner tout ce que vous m’avez toujours offert!

C’est à dire, votre confiance!

Mais..Malheureusement, je souffre aussi de la covid longue et ce, depuis décembre 2023.

J’ai vraiment tout fait, tout essayer pour continuer et respecter mes engagements mais, dimanche dernier, j’ai eu un malaise plus fort que les autres. J’ai terminé mon spectacle en me disant que là, j’avais peut-être été trop loin.

Avec un été avec plus d’une trentaine de spectacles et la production d’un magnifique album de Noël, la route et les déplacements, oui, j’ai peut-être été trop loin.

Je ne suis pas notre grande Céline que j’adore et j’admire au plus haut point!

Mais je suis une grand maman de 65 ans qui à commencé le métier à 16 ans et qui admet en avoir beaucoup demandé à son corps elle aussi ..

La voix, elle, elle va toujours aussi bien. C’est tout le reste qui ne suit plus, a mon grand désarroi..

Je ne m’arrête que quelques mois, le temps de bien me soigner.

Encore une fois je suis vraiment désolée..

La Santé est le cadeau le plus précieux en ce bas monde!

Je voudrais bien tout contrôler mais…

Je ne fais que mon mon mieux avec ce que j’ai..

Un jour, va ben falloir que j’apprenne à prendre des vacances !

Vous aime tellement !

💕🙏💕🙏💕🙏💕🙏💕», confie-t-elle.