Laurence Jalbert donne des nouvelles de sa santé, atteinte de la COVID longue

Dans un message adressé à son public, elle a exprimé son immense gratitude pour le soutien constant de ses fans. Elle a également partagé sa frustration de devoir s’arrêter, tout en soulignant l'importance de prendre soin de soi. Avec près de 300 spectacles à son actif ces dernières années, elle n'avait pas réalisé à quel point elle demandait beaucoup à son corps. Maintenant, elle se concentre sur son rétablissement.

Heureusement, Laurence a donné des nouvelles rassurantes sur son état. Elle prend du temps pour récupérer et se dit sur la bonne voie. Même si elle doit apprendre à ralentir le rythme, elle est profondément reconnaissante envers ceux qui continuent à la soutenir pendant cette période.

«Beau bonjour !

J’espère que vous allez bien??



Moi, je vais tranquillement, doucement et je vais mieux de jour en jour..

C’est pas simple pour une intense comme moi de lâcher l’accélérateur mais oui, ça aussi ça s’apprend !

Je vois tout plein d’amis-es qui sont en nominations pour le prochain gala de l’adisq et je suis si heureuse pour eux !



Je n’en ai pas puisque je ne fais pas partie de l’adisq.



Je suis très heureuse comme ça.

J’ai donné près de 300 spectacles les dernières années, c’est mon gars de son qui m’a dit ça. Je suis tombée de ma chaise parce que, quand on est toujours dans l’action, on ne voit ni le temps, ni les shows passer !



Mon ultime récompense, le plus beau des prix sur la terre est de vous avoir…

Ma famille, mes amis, mon humble petit talent, et vous ….



Merci de toujours être là !

🙏🏻💝🙏🏻💝🙏🏻💝🙏🏻💝🙏🏻💝🙏🏻💝🙏🏻💝», dévoile-t-elle sur Instagram.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons la voir revenir en pleine forme sur scène très bientôt!