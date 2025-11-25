Christine Morency et Guylaine Guay nous touchent droit au coeur avec ces histoires de Noël

Début du contenu principal.
Christine Morency et Guylaine Guay nous offrent de touchantes confidences sur le temps des Fêtes avec des personnes autistes.
Cette dernière est mère de deux enfants autistes, Léo et Clovis. De son côté, l'humoriste est la marraine d'un garçon autiste. Dans le cadre de la campagne de Noël de la Fondation Véro & Louis, les deux vedettes dévoilent quel est le plus beau cadeau qu'elles leur ont offert.
Au fait de leurs goûts précis et de leurs fixations du moment, Christine Morency et Guylaine Guay ont su donner des présents à la fois étonnants et ingénieux à leurs proches autistes.
Voici leur touchant récit, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous:
Dans un communiqué émis aux médias, la Fondation Véro & Louis ajoute que les histoires de Christine Morency et Guylaine Guay nous ramènent à l'essentiel:
«Que ce soit le plus beau cadeau qu’elles ont pu offrir à leur enfant autiste, celui qu’une personne autiste leur a donné en retour, ou encore le cadeau qu’elles rêveraient d’offrir à une famille vivant avec un enfant ou un adulte autiste, leurs réponses célèbrent l’essentiel: la présence, la patience, l’écoute, et ces instants simples qui tissent des liens indestructibles.»
La fondation, dont la mission est de créer des hébergements pour les adultes autistes de 21 ans et plus, vous invite à donner généreusement avec cette campagne de Noël.
Ces dons peuvent se faire en ligne sur le site de la Fondation Véro & Louis: fondationverolouis.com/dons.
