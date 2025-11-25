Christine Morency et Guylaine Guay nous touchent droit au coeur avec ces histoires de Noël

Christine Morency et Guylaine Guay nous offrent de touchantes confidences sur le temps des Fêtes avec des personnes autistes.

Cette dernière est mère de deux enfants autistes, Léo et Clovis. De son côté, l'humoriste est la marraine d'un garçon autiste. Dans le cadre de la campagne de Noël de la Fondation Véro & Louis, les deux vedettes dévoilent quel est le plus beau cadeau qu'elles leur ont offert.

Au fait de leurs goûts précis et de leurs fixations du moment, Christine Morency et Guylaine Guay ont su donner des présents à la fois étonnants et ingénieux à leurs proches autistes.

Voici leur touchant récit, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la vidéo ci-dessous: