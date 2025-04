Véro et Louis avaient un message pour les coureurs

Dans la vidéo, le couple explique le fonctionnement de la journée, où les participants peuvent courir (ou marcher!) sur une boucle de 5 km, autant de fois qu’ils le souhaitent pendant 12 heures.

Et pour ajouter une touche d'humour, les deux n’ont pas tout à fait la même approche:

– Louis : « On va courir.»

– Véro : « Moi, je vais marcher.»

– Louis : « On va courir! »

– Véro : « Moi, je vais marcher.»

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo: