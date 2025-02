Le Lotus Blanc: la nouvelle saison fracasse un record!

Le nouveau chapitre de The White Lotus se déroule dans une station balnéaire en Thaïlande.

Les scènes ont été tournées à Bangkok et sur les îles de Koh Samui et Phuket. Le Lotus Blanc, saison 3 met en vedette Charlotte Le Bon, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Parker Posey, Walton Goggins, Scott Glenn et Natasha Rothwell de la saison 1.

Voici le résumé officiel de la nouvelle saison suivi de la bande-annonce:

«Dans une station balnéaire au paysage de carte postale, des clients profitent de leurs vacances dans un cadre idyllique, pris en charge par un personnel des plus agréables et serviables. Très vite, il devient clair que le bonheur apparent et les sourires de façade sont trompeurs.»