Brigitte Paquette aborde le succès de sa fille, Charlotte Le Bon

Charlotte a eu la chance de jouer en France et aux États-Unis, on a pu la voir dans la plus récente saison de la série The White Lotus.

Brigitte Paquette a failli ne pas être comédienne

Brigitte a aussi confié à Guylaine Tremblay qu'elle était sur le point d'avoir son diplôme en relation d'aide avant d'obtenir son rôle de Gabrielle Provost dans Omertà.