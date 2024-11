Charles Lafortune s'est fait insulter sur son poids, voici comment il a réagi

Sophie Prégent et Charles Lafortune étaient plus beaux et surtout plus amoureux que jamais sur le tapis rouge, le mois dernier.

Ils étaient réunis à l’Olympia pour la 4e édition du Défi Impro, un événement bénéfice organisé par la Fondation des artistes dans le cadre de son 40e anniversaire.

La présidente du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) portait pour l’occasion un manteau long blanc surplombant un ensemble noir agencé à un foulard de soie dans les teintes de rose.

