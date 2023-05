Les dernières nouvelles sur Charles Lafortune

Le parcours professionnel de Charles Lafortune

Charles Lafortune est animateur à la radio et à la télévision. On a constaté l'ampleur de son talent dans plusieurs séries et jeux télévisés, dont: Watatow, L'école des fans, Le Cercle et La Voix.

L'artiste est aussi cofondateur de la Fondation Autiste & majeur, aux côtés de sa femme Sophie Prégent.

Lieu et date de naissance

Montréal, le 25 juillet 1969

Les membres de sa famille

La conjointe de Charles Lafortune est la comédienne Sophie Prégent. Ensemble ils ont un fils nommé Mathis.