Maïka Desnoyers s'ouvre avec vulnérabilité: «Je me suis perdue»

«À lire au complet.

Hier j’ai eu la chance de prendre une photo avec mes amies et… AJ MCLEAN des Backstreet Boys!

Jeune, j’étais folle des Backstreet Boys, genre… c’était Maladif. Merci à mon chum de m’avoir permis de vivre ce rêve de petite fille ♥️

J’avais si hâte de voir ma photo, et de la publier sur mes réseaux sociaux.

Et puis, je me suis vu. Sans me reconnaître.

Ça fait bientôt 5 ans que je ne reconnais pas la fille que je vois sur mes photos ou dans mes vidéos Je n’ai pas envie que vous m’écriviez « Ben voyons t’es belle! » ou « crime quand tu te plains comme ça, c’est insultant pour bien des gens ».

Aujourd’hui, je m’ouvre parce que.. en 2024, c’est impossible d’avouer qu’on ne s’aime pas physiquement. On doit s’aimer physiquement et mentalement. On doit être forte. On doit être travaillante. On doit montrer qu’on frôle la perfection, même si au fond… on est brisé.



Faque je me lève debout aujourd’hui pour toutes celles qui comme moi, rush.

Je voulais garder cette photo dans mes souvenirs, sans la montrer. Je n’aime pas me voir comme ça. 50lbs en trop, le visage bouffie. Je me fou que les gens me trouvent jolie ou pas. C’est moi face à moi-même.

Ce n’est pas une question de prôner la minceur, c’est une question de dire haut et fort que je me suis perdue et que je ne me reconnais pas physiquement pis que ça me rend malheureuse.

Il faisait 40 hier et je portais un veston pour me cacher le plus possible.

Je n’ai aucune raison de me plaindre, parce que je ne fais aucun effort pour changer et être bien dans ma peau. Je ne m’alimente pas super bien et je ne fais pas de sport ( je n’ai pas de constance ).

Je suis toujours malade. Je suis essouflée à rien.

Je suis tannée!



Mais aujourd’hui, je promet d’avancer et de m’aider à me retrouver. Je ne veux plus JAMAIS suffoquer dans une soirée parce que je ne me sent pas à l’aise dans mon corps.

Et vous savez, ce n’est pas une question de poids… c’est une question d’être bien avec soi-même.

J’espère TELLEMENT que mon message va raisonner en plusieurs qui sont comme moi.

Et si on avançait ensemble? ♥️»

De nombreuses femmes ont affirmé vivre le même problème d'estime de soi et rassurent Maïka Desnoyers: elle n'est pas seule à avoir de la difficulté à se voir en photo! Le commentaire qui revient le plus souvent est «un pas à la fois».

Une vedette à la fois inspirante et transparente qui sait toujours aborder des sujets délicats avec justesse.