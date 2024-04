Céline Dion est de retour: voyez les fabuleuses photos du Vogue France

Sous cette deuxième publication faite sur Instagram par le magazine, on peut lire cette citation de la chanteuse: «Je suis honorée de faire un photoshoot pour Vogue France. Je suis très fière qu’à 55 ans, on me demande de révéler ma beauté.»

Cette séance photo marque un moment significatif pour Céline Dion: son retour officiel à la vie publique. Elle a fait quelques apparations dans les derniers mois dont au prestigieux gala des Grammys.