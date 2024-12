Marc Dupré: voyez les premières images de son documentaire

Dans la bande-annonce, on peut voir Marc en compagnie de Céline Dion et René Angélil, deux personnes importantes dans son parcours.

On peut aussi y apercevoir le chanteur lors de ses premiers pas sur scène et en entrevue, entre autres avec la grande Sonia Benezra. On y voit également des moments de ses débuts, ainsi que son passage comme coach à La Voix.

Cliquez sur l’image pour visionner la bande-annonce.